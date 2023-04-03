Mathias De Amorim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias De Amorim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mathias De Amorim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mathias De Amorim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.