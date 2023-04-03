Mathias De Amorim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias De Amorim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias De Amorim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mathias De Amorim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mathias De Amorim 10 Aralık 2004 tarihinde Pessac şehrinde doğmuştur. Portekiz,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mathias De Amorim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias De Amorim'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Mathias De Amorim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mathias De Amorim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bordeaux U17
1 Temmuz 2021 yılında Bordeaux U19
1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux B
Mathias De Amorim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mathias De Amorim şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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