Mathias Espinoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Espinoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Espinoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Espinoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Espinoza 19 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Mathías David Espinoza Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Espinoza Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Espinoza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına - tarihinde katılmıştır. Mathias Espinoza'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Espinoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Espinoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mathias Espinoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Espinoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2017 yılında General Diaz

30 Haziran 2018 yılında Libertad

Mathias Espinoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Espinoza şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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