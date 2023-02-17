Mathias Francotte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Francotte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Francotte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Francotte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Francotte 28 Mayıs 1998 tarihinde La Louvière şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Francotte Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Francotte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mathias Francotte'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Francotte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Francotte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mathias Francotte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Francotte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Anderlecht U17

1 Temmuz 2015 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2016 yılında Kortrijk U21

21 Temmuz 2017 yılında UR La Louvière

1 Temmuz 2018 yılında La Louvière

Mathias Francotte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Francotte şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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