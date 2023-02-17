Mathias Gehrt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Gehrt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Gehrt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Gehrt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Gehrt 7 Haziran 1992 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Krathmann Gehrt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Gehrt Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mathias Gehrt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 31 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Mathias Gehrt'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Gehrt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Gehrt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mathias Gehrt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Gehrt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2011 yılında Bröndby IF

22 Ağu 2013 yılında ADO Den Haag

31 Ağu 2016 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2016 yılında FC Helsingör

28 Ocak 2017 yılında FC Roskilde

31 Ağu 2018 yılında Nyköbing FC

Mathias Gehrt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Gehrt şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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