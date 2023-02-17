Mathias Gindl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Gindl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Gindl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Gindl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Gindl 20 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Gindl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Gindl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Gindl'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Gindl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Gindl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Gindl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Gindl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Prottes Alt.

1 Temmuz 2014 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2015 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2016 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2018 yılında Young Violets

8 Temmuz 2022 yılında FAC

Mathias Gindl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Gindl şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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