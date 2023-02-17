Mathias Greve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Greve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Greve adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Greve Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Greve 11 Şubat 1995 tarihinde Langeskov şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Greve Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Mathias Greve, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Greve'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mathias Greve Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Greve isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Greve Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Greve futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2014 yılında Odense BK

27 Ocak 2020 yılında Randers

4 Ağu 2021 yılında Bröndby IF

Mathias Greve Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Greve şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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