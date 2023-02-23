Mathias Hebo Rasmussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Hebo Rasmussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Hebo Rasmussen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Hebo Rasmussen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Hebo Rasmussen 2 Ağustos 1995 tarihinde Hvidovre şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Hebo Rasmussen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Hebo Rasmussen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Mathias Hebo Rasmussen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Hebo Rasmussen'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathias Hebo Rasmussen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Hebo Rasmussen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Hebo Rasmussen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Hebo Rasmussen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2014 yılında Nordsjaelland

1 Eylül 2015 yılında Vestsjaelland

31 Aralık 2015 yılında Nordsjaelland

2 Şubat 2016 yılında FC Fredericia

1 Temmuz 2017 yılında Lyngby BK

9 Ocak 2019 yılında Vejle BK

27 Ağustos 2019 yılında Silkeborg IF

31 Aralık 2019 yılında Vejle BK

6 Ocak 2020 yılında Lyngby BK

1 Temmuz 2021 yılında Cracovia

Mathias Hebo Rasmussen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Hebo Rasmussen şuan Cracovia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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