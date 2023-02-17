Mathias Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Holm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Holm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Holm 19 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Holm Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Holm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Holm'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Holm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Holm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Holm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Holm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2020 yılında Esbjerg fB II

20 Ekim 2020 yılında Slagelse

29 Ocak 2021 yılında Naestved BK

Mathias Holm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Holm şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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