Mathias Host kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Host Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Host adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Host Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Host 2 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Høst şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Host Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Mathias Host, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Host'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Host Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Host isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Host Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Host futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Kopenh. U19

20 Temmuz 2018 yılında HB Köge

1 Temmuz 2021 yılında Naestved BK

Mathias Host Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Host şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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