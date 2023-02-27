Mathias Janisch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Janisch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Janisch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Janisch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Janisch 27 Ağustos 1990 tarihinde Riedlingen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Lüksemburg,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Janisch Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Janisch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Janisch'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathias Janisch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Janisch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Janisch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Janisch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında US Hostert

1 Ocak 2007 yılında CS Grevenmacher

30 Haziran 2009 yılında US Hostert

1 Temmuz 2009 yılında Differdange 03

3 Ocak 2020 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2022 yılında UN Käerjeng 97

Mathias Janisch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Janisch şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mathias Janisch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV Dettingen-Wallhausen (-1995), SC Bettembourg, US Hostert (-2006)

Lüksemburg takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 59 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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