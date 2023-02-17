Mathias Janssens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Janssens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Janssens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Janssens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Janssens 9 Mart 1998 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Janssens Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athletics Advisors yapmaktadır. Mathias Janssens, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Janssens'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Janssens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Janssens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Janssens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Janssens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KAA Gent U17

1 Temmuz 2015 yılında Waasl.-Beveren

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2018 yılında La Louvière

31 Ocak 2019 yılında Valour FC

27 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında La Louvière

31 Ağu 2022 yılında Olym. Charleroi

Mathias Janssens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Janssens şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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