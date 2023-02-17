Mathias Kisum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Kisum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Kisum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Kisum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Kisum 20 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Juul Kisum şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Kisum Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Mathias Kisum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Kisum'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathias Kisum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Kisum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mathias Kisum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Kisum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Roskilde U19

1 Ocak 2018 yılında FC Roskilde

6 Ağu 2018 yılında Brönshöj BK

1 Eylül 2018 yılında FC Roskilde

1 Ağu 2019 yılında Naestved BK

8 Eylül 2020 yılında Akademisk BK

1 Temmuz 2022 yılında Hilleröd F

Mathias Kisum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Kisum şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ølstykke, Lyngby BK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.