Mathias Kristensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Kristensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Kristensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Kristensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Kristensen 24 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Kristensen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Mathias Kristensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Kristensen'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mathias Kristensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Kristensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Kristensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Kristensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Lolland Falster

1 Temmuz 2011 yılında Tarup-Paarup IF

1 Ocak 2018 yılında AC Horsens

15 Şubat 2019 yılında Nyköbing FC

1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK

Mathias Kristensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Kristensen şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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