Mathias Kristensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Kristensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Kristensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Kristensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Kristensen 21 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Kristensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Mathias Kristensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Kristensen'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Kristensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Kristensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mathias Kristensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Kristensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2015 yılında Esbjerg fB

1 Temmuz 2021 yılında FC Fredericia

Mathias Kristensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Kristensen şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mathias Kristensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Næsbjerg RUI

Danimarka U21 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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