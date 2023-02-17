Mathias Kvistgaarden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Kvistgaarden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Kvistgaarden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Kvistgaarden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Kvistgaarden 15 Nisan 2002 tarihinde Birkerød şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Damm Kvistgaarden şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Kvistgaarden Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Mathias Kvistgaarden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Kvistgaarden'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mathias Kvistgaarden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Kvistgaarden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mathias Kvistgaarden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Kvistgaarden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2019 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2021 yılında Bröndby IF

Mathias Kvistgaarden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Kvistgaarden şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mathias Kvistgaarden Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Skjold Birkerød, Lyngby BK, Brøndby IF

Danimarka U21 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.