Mathias Laursen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Laursen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Laursen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Laursen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Laursen 5 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Laursen Christensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Laursen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Laursen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 8 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Laursen'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Laursen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Laursen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Laursen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Laursen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aarhus GF U19

1 Temmuz 2017 yılında Odder IGF

8 Ocak 2019 yılında Aarhus Fremad

8 Mart 2022 yılında Fylkir

Mathias Laursen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Laursen şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mathias Laursen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aarhus GF

Danimarka U17 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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