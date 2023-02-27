Mathias Llontop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Llontop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Llontop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Llontop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Llontop 22 Mayıs 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Mathías Daniel Llontop Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Llontop Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballon Investments yapmaktadır. Mathias Llontop, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Llontop'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Llontop Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mathias_llontop13/

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Mathias Llontop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Llontop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Mathias Llontop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Llontop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında U San Martín II

1 Ocak 2020 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

Mathias Llontop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Llontop şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Mathias Llontop Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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