Mathias Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Martinez 12 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Mathías Martínez Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ali Rashidi yapmaktadır. Mathias Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 5 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Martinez'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Atletico Tembetary

28 Ocak 2020 yılında Melipilla

5 Nisan 2021 yılında Nacional

Mathias Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Martinez şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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