Mathias Nedergaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Nedergaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Nedergaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mathias Nedergaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mathias Nedergaard 20 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Nedergaard Rasmussen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mathias Nedergaard Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Nedergaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Nedergaard'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mathias Nedergaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mathias Nedergaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF Altya
1 Temmuz 2022 yılında Viborg FF U19
Mathias Nedergaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mathias Nedergaard şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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