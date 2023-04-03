Mathias Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Nielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mathias Nielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mathias Nielsen 19 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Nørskov Nielsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mathias Nielsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Nielsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Nielsen'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mathias Nielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mathias Nielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Hellerup Youth
1 Ağustos 2020 yılında Hellerup IK U19
1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaell. U19
Mathias Nielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mathias Nielsen şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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