Mathias Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Nilsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Nilsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Nilsson 23 Şubat 1999 tarihinde Vellinge şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Nilsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Mathias Nilsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mathias Nilsson'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathias Nilsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mathias Nilsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Nilsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Nilsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Malmö U19

1 Ocak 2018 yılında Malmö FF

15 Ocak 2019 yılında Eskilsminne

30 Haziran 2019 yılında Malmö FF

24 Mart 2020 yılında Lunds BK

30 Kasım 2020 yılında Malmö FF

18 Mayıs 2021 yılında Östers IF

30 Kasım 2021 yılında Malmö FF

8 Ocak 2022 yılında Östers IF

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

8 Ocak 2023 yılında Örgryte

30 Kasım 2023 yılında Malmö FF

Mathias Nilsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Nilsson şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mathias Nilsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vellinge IF, Malmö FF (2012-)

İsveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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