Mathias Nygaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Nygaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Nygaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Nygaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Nygaard 7 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Nygaard Kristensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Nygaard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Nygaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Nygaard'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Nygaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Nygaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Nygaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Nygaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AGF/Viby IF U19

1 Temmuz 2014 yılında Aarhus Fremad

25 Temmuz 2019 yılında FC Fredericia

1 Ocak 2020 yılında HB Tórshavn

3 Şubat 2021 yılında Raufoss

20 Temmuz 2021 yılında Hobro IK

Mathias Nygaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Nygaard şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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