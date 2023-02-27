Mathias Oyewusi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Oyewusi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Oyewusi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Oyewusi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Oyewusi 2 Şubat 1999 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Kehinde Oyewusi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Oyewusi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Makoz Group yapmaktadır. Mathias Oyewusi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Oyewusi'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Oyewusi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Oyewusi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Oyewusi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Oyewusi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2019 yılında ND Bilje

1 Temmuz 2020 yılında FC Postojna

22 Ağustos 2020 yılında ND Gorica

30 Haziran 2021 yılında FC Postojna

15 Eylül 2021 yılında Zalgiris

Mathias Oyewusi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Oyewusi şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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