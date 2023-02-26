Mathias Palts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Palts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Palts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Palts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Palts 21 Mart 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Palts Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mathias Palts'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Palts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Palts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Palts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Palts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Flora U19

1 Ocak 2020 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2022 yılında FC Flora

10 Mart 2022 yılında TJK Legion

31 Aralık 2022 yılında FC Flora

31 Ocak 2023 yılında Kuressaare

31 Aralık 2023 yılında FC Flora

Mathias Palts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Palts şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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