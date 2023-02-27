Mathias Rosenorn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Rosenorn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathias Rosenorn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mathias Rosenorn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mathias Rosenorn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Rosenorn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathias Rosenorn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Rosenorn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Rosenorn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Rosenorn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Rosenorn 11 Mayıs 1993 tarihinde Vrøgnum şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Brinch Rosenørn şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Rosenorn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mathias Rosenorn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mathias Rosenorn'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Rosenorn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Rosenorn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mathias Rosenorn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Rosenorn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2012 yılında Esbjerg fB

1 Ocak 2014 yılında Brabrand IF

29 Ağustos 2014 yılında Skive IK

1 Temmuz 2015 yılında Brabrand IF

29 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

13 Nisan 2018 yılında Thisted FC

1 Temmuz 2019 yılında Esbjerg fB

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2021 yılında KÍ Klaksvík

4 Şubat 2023 yılında Keflavík

Mathias Rosenorn kimdir

Mathias Rosenorn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Rosenorn şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boldklubben Vestkysten, Esbjerg fB

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Mathias Rosenorn nereli

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