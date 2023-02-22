Mathias Tomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Tomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Tomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Tomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Tomas 30 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mathías Adrián Tomás Borges şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Tomas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Mathias Tomas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Tomas'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Tomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Tomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Tomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Tomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Juventud

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Boston River

4 Eylül 2021 yılında Iraklis

Mathias Tomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Tomas şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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