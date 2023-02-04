Mathieu Cafaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Cafaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathieu Cafaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathieu Cafaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathieu Cafaro 25 Mart 1997 tarihinde Saint-Doulchard şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathieu Cafaro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M FOOT yapmaktadır. Mathieu Cafaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathieu Cafaro'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathieu Cafaro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mathieucafaro/

Mathieu Cafaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mathieu Cafaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mathieu Cafaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathieu Cafaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Toulouse B

14 Ekim 2016 yılında Toulouse

3 Nisan 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Stade Reims

11 Ocak 2022 yılında Standard Liège

20 Temmuz 2022 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2023 yılında Standard Liège

Mathieu Cafaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathieu Cafaro şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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