Mathieu Coutadeur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Coutadeur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathieu Coutadeur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathieu Coutadeur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathieu Coutadeur 20 Mart 1986 tarihinde Le Mans şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathieu Coutadeur Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathieu Coutadeur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mathieu Coutadeur'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathieu Coutadeur Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mathieu Coutadeur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mathieu Coutadeur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathieu Coutadeur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Le Mans UC 72

31 Ağu 2009 yılında Monaco

1 Temmuz 2011 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2015 yılında AEL Limassol

1 Temmuz 2016 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2017 yılında AC Ajaccio

Mathieu Coutadeur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathieu Coutadeur şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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