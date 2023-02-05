Mathieu Debuchy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Debuchy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathieu Debuchy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mathieu Debuchy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mathieu Debuchy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Debuchy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mathieu Debuchy

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathieu Debuchy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathieu Debuchy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathieu Debuchy 28 Temmuz 1985 tarihinde Fretin şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathieu Debuchy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathieu Debuchy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 13 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mathieu Debuchy'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathieu Debuchy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MatDebuchy

http://www.instagram.com/debuch26.m/

Mathieu Debuchyboyu ve yaşı kaç

Mathieu Debuchy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mathieu Debuchy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mathieu Debuchy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathieu Debuchy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında LOSC Lille

4 Ocak 2013 yılında Newcastle

17 Temmuz 2014 yılında Arsenal

1 Şubat 2016 yılında G. Bordeaux

30 Haziran 2016 yılında Arsenal

31 Ocak 2018 yılında Saint-Étienne

13 Ağu 2021 yılında Valenciennes FC

Mathieu Debuchy kimdir

Mathieu Debuchy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathieu Debuchy şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fretin (1992-1993), LOSC Lille (1993-2003)

Mathieu Debuchy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mathieu Debuchy nereli

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