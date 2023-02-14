Mathieu Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathieu Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathieu Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathieu Goncalves 8 Haziran 2001 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathieu Goncalves Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini score agencies yapmaktadır. Mathieu Goncalves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mathieu Goncalves'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathieu Goncalves Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mathieu_goncalvs/

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Mathieu Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mathieu Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mathieu Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathieu Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Toulouse

30 Eylül 2020 yılında Le Mans FC

30 Haziran 2021 yılında Toulouse

8 Temmuz 2021 yılında Neuchâtel Xamax

Mathieu Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathieu Goncalves şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mathieu Goncalves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASC Gagnac (2007-2012), Blagnac FC (2012-2015), Toulouse FC (2015-2018)

Fransa U19 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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