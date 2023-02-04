Mathieu Gorgelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Gorgelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathieu Gorgelin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathieu Gorgelin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathieu Gorgelin 5 Ağu 1990 tarihinde Ambérieu-en-Bugey şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathieu Gorgelin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathieu Gorgelin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mathieu Gorgelin'nin AC Le Havre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathieu Gorgelin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/MathieuGorgelin/

Mathieu Gorgelin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mathieu Gorgelin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mathieu Gorgelin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathieu Gorgelin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2010 yılında Olimpik Lyon

15 Ağu 2011 yılında Red Star FC 93

30 Haziran 2012 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2019 yılında AC Le Havre

Mathieu Gorgelin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathieu Gorgelin şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ambérieu F.C. (09/1996 - 09/1997), Saint-Denis-en-Bugey Ambutrix F.C. (10/1997 - 08/1998), Ambérieux F.C. (09/1998 - 05/2002), Olympique Lyonnais (06/2002 - 06/2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.