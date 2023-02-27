Mathieu Leroux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Leroux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathieu Leroux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathieu Leroux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathieu Leroux 26 Mart 1996 tarihinde Caen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathieu Leroux Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathieu Leroux, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathieu Leroux'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathieu Leroux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathieu Leroux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathieu Leroux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathieu Leroux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında OGC Nice B

14 Temmuz 2017 yılında ASM Belfort

16 Ağustos 2019 yılında SAS Epinal

29 Ocak 2020 yılında Vict. Rosport

14 Temmuz 2022 yılında UN Käerjeng 97

Mathieu Leroux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathieu Leroux şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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