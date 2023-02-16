Mathieu Michel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Michel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathieu Michel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathieu Michel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathieu Michel 4 Eylül 1991 tarihinde Nîmes şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathieu Michel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccermax yapmaktadır. Mathieu Michel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mathieu Michel'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathieu Michel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ErlaM3

http://www.instagram.com/mat_m1/

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Mathieu Michel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathieu Michel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mathieu Michel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathieu Michel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nîmes Olympique

16 Ağu 2016 yılında Angers SCO

31 Ağu 2018 yılında AJ Auxerre

5 Ekim 2020 yılında Chamois Niort

Mathieu Michel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathieu Michel şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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