Mathieu Scalet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Scalet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathieu Scalet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathieu Scalet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathieu Scalet 1 Nisan 1997 tarihinde Annemasse şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Mathieu Scalet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathieu Scalet Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Mathieu Scalet, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mathieu Scalet'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathieu Scalet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathieu Scalet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathieu Scalet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathieu Scalet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Wisla Krakow II

30 Ağustos 2016 yılında Beskid Andrychow

1 Ocak 2017 yılında Sl. Wroclaw II

29 Mayıs 2020 yılında Slask Wroclaw

29 Temmuz 2021 yılında Podbeskidzie

Mathieu Scalet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathieu Scalet şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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