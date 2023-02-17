Mathieu Troonbeeckx kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Troonbeeckx Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathieu Troonbeeckx adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathieu Troonbeeckx Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathieu Troonbeeckx 16 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathieu Troonbeeckx Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathieu Troonbeeckx, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mathieu Troonbeeckx'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathieu Troonbeeckx Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathieu Troonbeeckx isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathieu Troonbeeckx Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathieu Troonbeeckx futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KSK Heist

1 Temmuz 2019 yılında VV St. Truiden

3 Eylül 2020 yılında KSK Lierse Kem.

1 Temmuz 2021 yılında KSK Heist

Mathieu Troonbeeckx Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathieu Troonbeeckx şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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