Mathieu Valbuena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Valbuena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathieu Valbuena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathieu Valbuena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathieu Valbuena 28 Eylül 1984 tarihinde Bruges şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathieu Valbuena Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playeleven yapmaktadır. Mathieu Valbuena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mathieu Valbuena'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathieu Valbuena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MathieuVal8

http://instagram.com/mv28_officiel/

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http://facebook.com/MathieuValbuena28/

Mathieu Valbuena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathieu Valbuena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mathieu Valbuena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathieu Valbuena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Langon FC

1 Temmuz 2004 yılında Lib.-St.-Seurin

1 Temmuz 2006 yılında Marsilya

2 Ağustos 2014 yılında Dinamo Moskova

11 Ağustos 2015 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2017 yılında Fenerbahçe

1 Temmuz 2019 yılında Olimpiakos

Mathieu Valbuena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathieu Valbuena şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mathieu Valbuena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ES Blanquefort (1990–1993), Girondins Bordeaux (1993–2003)

Fransa takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 8 gol atmıştır.

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