Mathijs Coeckelbergs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathijs Coeckelbergs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathijs Coeckelbergs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathijs Coeckelbergs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathijs Coeckelbergs 3 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathijs Coeckelbergs Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathijs Coeckelbergs, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathijs Coeckelbergs'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathijs Coeckelbergs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathijs Coeckelbergs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mathijs Coeckelbergs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathijs Coeckelbergs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dessel U21

1 Temmuz 2022 yılında Dessel Sport

Mathijs Coeckelbergs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathijs Coeckelbergs şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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