Mathis Ansar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathis Ansar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathis Ansar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mathis Ansar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mathis Ansar 16 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mathis Ansar Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Mathis Ansar, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mathis Ansar'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mathis Ansar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mathis Ansar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Niort B
Mathis Ansar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mathis Ansar şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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