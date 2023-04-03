Mathis Giordano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathis Giordano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathis Giordano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mathis Giordano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mathis Giordano 9 Eylül 2005 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mathis Giordano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Mathis Giordano, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Vaud U21 futbol takımında oynamaktadır. Team Vaud U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathis Giordano'nin Team Vaud U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mathis Giordano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mathis Giordano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Team Vaud U18
1 Temmuz 2022 yılında Team Vaud U21
Mathis Giordano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mathis Giordano şuan Team Vaud U21 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Crissier, FC Lausanne-Sport
Mathis Giordano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İsviçre U18 takımında 23 numaralı formasıyla 8 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
İsviçre U17 takımında 23 numaralı formasıyla 18 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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