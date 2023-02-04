Mathis Lachuer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathis Lachuer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathis Lachuer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathis Lachuer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathis Lachuer 31 Ağu 2000 tarihinde Amiens şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Martinique uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathis Lachuer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathis Lachuer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mathis Lachuer'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathis Lachuer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mathis Lachuer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mathis Lachuer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathis Lachuer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Amiens SC B

1 Şubat 2021 yılında Amiens SC

Mathis Lachuer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathis Lachuer şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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