Mathis Magnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathis Magnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathis Magnin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathis Magnin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathis Magnin 24 Eylül 2001 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsviçre,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathis Magnin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathis Magnin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathis Magnin'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathis Magnin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathis Magnin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathis Magnin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathis Magnin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Servette U18

1 Temmuz 2019 yılında Servette U21

10 Haziran 2020 yılında Servette FC

1 Temmuz 2020 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2021 yılında Servette FC

4 Ağu 2021 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2022 yılında Servette FC

12 Temmuz 2022 yılında Etoile Carouge

Mathis Magnin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathis Magnin şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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