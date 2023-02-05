Mathis Picouleau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathis Picouleau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathis Picouleau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathis Picouleau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathis Picouleau 8 Mayıs 2000 tarihinde Rennes şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mathis Christophe Picouleau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathis Picouleau Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Léandre Chouya yapmaktadır. Mathis Picouleau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 6 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mathis Picouleau'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathis Picouleau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mathis Picouleau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathis Picouleau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathis Picouleau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rennes B

6 Temmuz 2020 yılında Valenciennes FC

Mathis Picouleau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathis Picouleau şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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