Matias Abisab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Abisab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Abisab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Abisab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Abisab 10 Eylül 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Alberto Abisab Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Abisab Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Matias Abisab, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Abisab'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Abisab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Abisab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Abisab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Abisab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Bella Vista

16 Ağustos 2013 yılında CA Cerro

20 Temmuz 2016 yılında Maldonado

31 Ocak 2018 yılında Sud America

9 Mart 2019 yılında Rentistas

2 Ocak 2021 yılında Cusco FC

1 Ocak 2023 yılında UTC

Matias Abisab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Abisab şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Abisab Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bella Vista Montevideo

Uruguay U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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