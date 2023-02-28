Matias Alvarado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Alvarado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Alvarado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Alvarado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Alvarado {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Alvarado Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına - tarihinde katılmıştır. Matias Alvarado'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Alvarado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Alvarado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Alvarado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Alvarado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Alvarado şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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