Matias Bazzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Bazzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Bazzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Bazzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Bazzi 17 Şubat 2001 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Jail Bazzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Bazzi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Bazzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Bazzi'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Bazzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Bazzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Bazzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Bazzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Gimnasia II

Matias Bazzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Bazzi şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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