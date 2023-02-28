Matias Belmar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Belmar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Belmar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Belmar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Belmar 26 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Matías Ismael Belmar Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Belmar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Belmar'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Belmar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Belmar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Belmar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Belmar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında O'Higgins

Matias Belmar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Belmar şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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