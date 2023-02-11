Matias Borgogno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Borgogno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Borgogno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Borgogno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Borgogno 21 Ağu 1998 tarihinde San Francisco şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Nahuel Borgogno şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Borgogno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Borgogno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Borgogno'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Borgogno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Borgogno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matias Borgogno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Borgogno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vélez II

1 Ocak 2021 yılında Vélez Sarsfield

19 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2023 yılında Vélez Sarsfield

Matias Borgogno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Borgogno şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.