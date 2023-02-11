Matias Budino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Budino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Budino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Budino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Budino 3 Temmuz 1995 tarihinde San Pedro şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Alexis Budiño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Budino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Budino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Budino'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Budino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Budino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Budino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Budino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CABJ U20

1 Temmuz 2016 yılında Dock Sud

1 Temmuz 2018 yılında Excursionistas

23 Şubat 2021 yılında Quilmes

31 Aralık 2022 yılında Excursionistas

1 Ocak 2023 yılında Patronato

31 Aralık 2023 yılında Excursionistas

Matias Budino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Budino şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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