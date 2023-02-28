Matias Cahais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Cahais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Cahais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Cahais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Cahais 24 Aralık 1987 tarihinde Morón şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Cahais Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Matias Cahais, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Cahais'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Cahais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Cahais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matias Cahais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Cahais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Boca Juniors

1 Ocak 2008 yılında FC Groningen

31 Aralık 2008 yılında Boca Juniors

1 Şubat 2009 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2009 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2009 yılında Racing Club

30 Haziran 2010 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2010 yılında Racing Club

1 Temmuz 2014 yılında U. Católica

1 Temmuz 2015 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2016 yılında Tiburones Rojos

20 Temmuz 2017 yılında Olimpo

13 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

27 Mart 2019 yılında Syrianska FC

23 Temmuz 2019 yılında O'Higgins

17 Ocak 2022 yılında Curicó Unido

Matias Cahais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Cahais şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

El Trebol de Haedo, Boca Juniors

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.