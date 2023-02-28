Matias Campos Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Campos Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Campos Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Campos Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Campos Lopez 18 Ağustos 1991 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Matías Rodrigo Campos López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Campos Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Campos Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 23 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Campos Lopez'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Campos Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Campos Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Campos Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Campos Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Audax Italiano

5 Ocak 2010 yılında Iberia

1 Ocak 2012 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2013 yılında San Luis

30 Haziran 2014 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2014 yılında San Felipe

30 Haziran 2015 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2016 yılında Deportes Temuco

1 Temmuz 2016 yılında Rangers Talca

1 Ocak 2017 yılında San Felipe

1 Temmuz 2017 yılında CD SM (Arica)

1 Ocak 2018 yılında Palestino

1 Ocak 2019 yılında U. de Chile

1 Ocak 2020 yılında Palestino

23 Şubat 2021 yılında CD Everton

Matias Campos Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Campos Lopez şuan CD Everton takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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